На Байкале придумали, чем удивить туристов: там жарят яичницу в топке паровоза

«Сначала мы кладем на нагретое полотно кусочки сала или бекона для образования маслянистой пленки, как на сковороде, чтобы ничего у нас не пригорело, — рассказывает машинист-инструктор паровозного движения ТЧЭ-6 Слюдянка Денис Гульков. — Добавляем репчатый лук, яйца, аккуратно помещаем лопату в топку. Ждем минуту — и наша фирменная яичница готова! Кстати, на прогоревших углях у нас все вкусно получается, даже хлеб и котлеты».