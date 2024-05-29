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На Байкале придумали, чем удивить туристов: там жарят яичницу в топке паровоза

Приготовление незамысловатого блюда в топке паровоза 1954 года выпуска может стать одной из главных изюминок летнего туристического сезона на южном побережье Байкала в 2024 году.

Источник: Соцсети

Готовый продукт получается за 5−10 минут. Уникальный способ жарки яичницы придумали работники локомотивного депо Слюдянки Восточно-Сибирской железной дороги.

«Сначала мы кладем на нагретое полотно кусочки сала или бекона для образования маслянистой пленки, как на сковороде, чтобы ничего у нас не пригорело, — рассказывает машинист-инструктор паровозного движения ТЧЭ-6 Слюдянка Денис Гульков. — Добавляем репчатый лук, яйца, аккуратно помещаем лопату в топку. Ждем минуту — и наша фирменная яичница готова! Кстати, на прогоревших углях у нас все вкусно получается, даже хлеб и котлеты».

Рецепт придумали три года назад во время празднования Дня Победы на площади единственного в мире мраморного вокзала Слюдянки. После торжественного прибытия паровоза на станцию детвору, осматривающую машину, решили еще чем-нибудь удивить. С тех пор необычный способ приготовления яичницы стал популярным среди местных жителей и туристов.

Паровозу Л-3485, известному в среде машинистов как «Лебедянка», в этом году исполнилось 70 лет. Построен он был в Луганске и до сих пор развивает скорость до 80 км/ч при порожнем весе 92 тонны. Максимальная температура в топке может достигать 1600 градусов! Расход топлива в этот момент составляет 3 тонны в час.

Все в легендарных машинах работает с помощью огня, воды и пара. Выработанный в котле водяной пар идет по всем деталям и в турбогенераторе раскручивает специальный якорь, который выдает электрическое напряжение. Управляет паровозом специально обученная локомотивная бригада в составе машиниста, его помощника и кочегара.

Ранее три локомотива, которые 20 лет участвуют в праздновании Дня Победы и возят туристов на Байкал, были законсервированы и хранились на базе запаса станции Онохой в Бурятии.

туризм и отдых