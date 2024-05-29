На Байкале придумали, чем удивить туристов: там жарят яичницу в топке паровоза

Готовый продукт получается за 5−10 минут. Уникальный способ жарки яичницы придумали работники локомотивного депо Слюдянки Восточно-Сибирской железной дороги.
«Сначала мы кладем на нагретое полотно кусочки сала или бекона для образования маслянистой пленки, как на сковороде, чтобы ничего у нас не пригорело, — рассказывает машинист-инструктор паровозного движения ТЧЭ-6 Слюдянка Денис Гульков. — Добавляем репчатый лук, яйца, аккуратно помещаем лопату в топку. Ждем минуту — и наша фирменная яичница готова! Кстати, на прогоревших углях у нас все вкусно получается, даже хлеб и котлеты».
Паровозу Л-3485, известному в среде машинистов как «Лебедянка», в этом году исполнилось 70 лет. Построен он был в Луганске и до сих пор развивает скорость до 80 км/ч при порожнем весе 92 тонны. Максимальная температура в топке может достигать 1600 градусов! Расход топлива в этот момент составляет 3 тонны в час.
Все в легендарных машинах работает с помощью огня, воды и пара. Выработанный в котле водяной пар идет по всем деталям и в турбогенераторе раскручивает специальный якорь, который выдает электрическое напряжение. Управляет паровозом специально обученная локомотивная бригада в составе машиниста, его помощника и кочегара.
Ранее три локомотива, которые 20 лет участвуют в праздновании Дня Победы и возят туристов на Байкал, были законсервированы и хранились на базе запаса станции Онохой в Бурятии.