В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии — как попасть

В планах провести историко-архитектурный инфотур «Самое-самое в Губернском городе С», театрализованные экскурсии-спектакли «Город С. Страницы. Лица» и «Озаренные любовью».
Продолжительность инфотура составит 2,5 часа. На нем гостей будут знакомить с самыми первыми и самыми главными достопримечательностями города.
Участники театрализованной экскурсии-спектакля «Город С. Страницы. Лица» прогуляются по Симферополю «без спешки, от памятника Екатерины Великой до памятника Пушкину». Участникам расскажут истории, которые связывали великих людей разных эпох с Крымом.
Театрализованная экскурсия «Озаренные любовью» также познакомит с известными личностями, «которых сокрушающий молох войны и бедствий застал» в Симферополе.
«Наши герои непросто выжили в этот период, они посмели творить, любить, заботиться о других и благодарить это лихое время-вопреки!» — отмечается в анонсе.
Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация. Желающим с пользой прогуляться по городу-юбиляру в день его основания предложат поставить галочку, тем самым согласившись выполнить несложные условия: прийти в одежде по погоде и удобной нескользящей обуви, с достаточным запасом воды и перекуса, а также прихватив с собой по возможности треккинговую палку.
В этом году Симферополю исполняется 240 лет.