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В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии — как попасть

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. В честь Дня города Симферополя, который отметят 2 июня, власти подарят жителям и гостям тематические экскурсии. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

Источник: РИА "Новости"

В планах провести историко-архитектурный инфотур «Самое-самое в Губернском городе С», театрализованные экскурсии-спектакли «Город С. Страницы. Лица» и «Озаренные любовью».

Продолжительность инфотура составит 2,5 часа. На нем гостей будут знакомить с самыми первыми и самыми главными достопримечательностями города.

Участники театрализованной экскурсии-спектакля «Город С. Страницы. Лица» прогуляются по Симферополю «без спешки, от памятника Екатерины Великой до памятника Пушкину». Участникам расскажут истории, которые связывали великих людей разных эпох с Крымом.

Театрализованная экскурсия «Озаренные любовью» также познакомит с известными личностями, «которых сокрушающий молох войны и бедствий застал» в Симферополе.

«Наши герои непросто выжили в этот период, они посмели творить, любить, заботиться о других и благодарить это лихое время-вопреки!» — отмечается в анонсе.

Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация. Желающим с пользой прогуляться по городу-юбиляру в день его основания предложат поставить галочку, тем самым согласившись выполнить несложные условия: прийти в одежде по погоде и удобной нескользящей обуви, с достаточным запасом воды и перекуса, а также прихватив с собой по возможности треккинговую палку.

В этом году Симферополю исполняется 240 лет.

туризм и отдых