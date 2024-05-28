В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии — как попасть

Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация. Желающим с пользой прогуляться по городу-юбиляру в день его основания предложат поставить галочку, тем самым согласившись выполнить несложные условия: прийти в одежде по погоде и удобной нескользящей обуви, с достаточным запасом воды и перекуса, а также прихватив с собой по возможности треккинговую палку.