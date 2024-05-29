В Пермском крае поезд «Пермь-2 — Лысьва» продлят до станции Кын

Пермская пригородная компания сообщила об изменении маршрута следования поезда «Пермь-2 — Лысьва — Пермь-2». В течение лета, с 31 мая по 26 августа, его продлят до станции Кын.
По пятницам, субботам, воскресеньям с 31 мая по 25 августа 2024 года поезд № 7148/7147 будет следовать сообщением «Пермь-2 — Лысьва — Кын». Время отправления со станции Пермь-2 — 17:50, прибытие в Кын — 22:14.
По субботам, воскресеньям, понедельникам с 1 июня по 26 августа 2024 года поезд № 7150/7149 будет следовать сообщением «Кын — Лысьва — Пермь-2». Отправление со станции Кын — 04:55, прибытие на станцию Пермь-2 — 09:30.
Маршрут обслуживает поезд РА-3 «Орлан» — трехвагонный состав на дизельном топливе.