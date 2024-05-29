В Пермском крае поезд «Пермь-2 — Лысьва» продлят до станции Кын

По пятницам, субботам, воскресеньям с 31 мая по 25 августа 2024 года поезд № 7148/7147 будет следовать сообщением «Пермь-2 — Лысьва — Кын». Время отправления со станции Пермь-2 — 17:50, прибытие в Кын — 22:14.