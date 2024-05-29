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Стало известно, как будет выглядеть нагрудный знак «Герой Омской области»

Он будет представлять собой звезду.

Источник: Om1.ru

На портале правовой информации опубликован указ губернатора Омской области Виталия Хоценко. В документе описывается, как будет выглядеть нагрудный знак «Герой Омской области» к почётному званию.

Так, знак будет представлять собой пятиконечную звезду с двугранными гладкими лучами на лицевой части. Длина каждого луча 15 мм. На обороте, который будет гладким, расположатся выпуклые буквы «Омская область», они разместятся в центре знака.

Знак будет золотым, его вес составит 21,5 грамма. Соединение с позолоченной колодкой будет выполнено при помощи ушек. Внутренняя часть колодки будет обтянута муаровой лентой в цветах флага региона.

К знаку также будет прилагаться удостоверение. Звание «Герой Омской области» присваивается за особо выдающие результаты деятельности, направленной на благополучие региона.