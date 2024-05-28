«Обрадовались, когда услышали детский крик»: девушка из Воронежа родила в такси

— Знаете, я был шокирован. У меня у самого годовалый ребенок. Прекрасно понимаю, какая это ответственность. Но в этой ситуации меня поразила собранность всех членов семьи, — продолжает водитель. — Супруг, уже принимая роды, параллельно начал звонить в больницу. Я только позже взял трубку, чтобы точнее объяснить, где мы стоим. Он не паниковал, не ругался, хотя медики не инструктировали его. Они с женой справились сами. Когда новорожденная малышка закричала, я очень обрадовался. Было страшно, вдруг потребуется экстренная помощь, а врачей и оборудования нет рядом. Скорая приехала минут через семь после того, как уже все закончилась. И представляете, женщина самостоятельно собиралась идти в спецмашину. Хорошо, что ее все-таки уложили на каталку.