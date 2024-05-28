«Обрадовались, когда услышали детский крик»: девушка из Воронежа родила в такси

В одной из палат воронежского роддома «Электроника» сейчас лежит маленькая девочка по имени Саша. В силу возраста она еще не осознает уникальную историю своего рождения, но вот лет через 15−20 повзрослевшая Александра точно сможет впечатлить ею любого знакомого.
ОСОБЕННЫЕ ПАССАЖИРЫ.
24 мая было обычным рабочим днем для 35-летнего таксиста Константина. Около семи часов вечера мужчина принял заказ с улицы 45-й Стрелковой дивизии, конечная точка — роддом «Электроника». Маршрут таксиста не смутил: сотни горожан ежедневно посещают медучреждения. Пожалуй, единственное из-за чего можно было слегка посокрушаться — пробки. В Воронеже вечерами и так постоянные заторы, а тут еще и пятница — многие отправляются за город, на дачи, а значит, стоять придется дольше обычного.
— В машину села семья: муж с беременной женой и их маленьких сын. Чувствовали себя все нормально. В какой-то момент девушка стала тяжелее дышать, я приоткрыл ей посильнее окно. А когда переехали Северный мост, она сказала, что нужно срочно остановиться. Воды отошли, ребенок начал выходить. До больницы добраться мы уже никак не успевали, хотя оставалось пару километров. Съехал в «карман» рядом с пересечением Остужева и Переверткина. Я вышел из машины и забрал с собой мальчика, а мужчина пошел принимать роды у жены, — вспоминает сотрудник «Яндекс Такси».
Константин таксует уже два с половиной года. Иногда в поездках людям становилось плохо, кого-то укачивало, были и требующие особого внимания клиенты, например, люди с ограниченными возможностями здоровья. Но вот малыши в его машине еще на свет не появлялись.
ВОЛНОВАТЬСЯ БЫЛО НЕКОГДА.
Воронежцы Роман и Василиса уже давно вместе. Три года назад у них родился сын Ярослав. Когда малыш немного подрос, супруги решили завести второго ребенка.
— По опыту первой беременности, конечно, мы были готовы к поездке в роддом. При этом 24-го мая жена чувствовала себя хорошо. Никаких сильных схваток не было. Как только она сказала: «Кажется, началось», — вызвали такси и поехали в «Электронику». Планировалось, что мы с сыном проводим ее и вернемся обратно, — рассказывает 32-летний Роман.
Однако события стали развиваться по непредусмотренному сценарию.
— Я сидел спереди. Особо не оглядывался, но слышал схватки. В какой-то момент они участились. А вскоре супруга закричала, чтобы остановились. Перешел назад к Василисе, повернул ее, а там уже была видна головка малышки. Я не медик по профессии и образованию, занимаюсь складской логистикой. Но ситуация обязывала действовать. Посмотрел на жену, на удивление, она казалась спокойной. Наверное, ее уверенность передалась и мне. А дальше еще пара мгновений, и малышка была у меня на руках. Укутал ее и передал супруге. Пуповину, конечно, сами не перерезали — дождались медиков.
«БОЯЛСЯ, ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ВРАЧЕЙ».
Таксист Константин этот недолгий промежуток времени стоял с трехлетним Ярославом неподалеку, держал его за руку. Мужчина пробовал развлекать ребенка, но тот, видимо, так переживал, что не шел на контакт. Хотя держался стойко. Заплакал, когда уже приехала скорая, и маму стали класть на каталку.
— Знаете, я был шокирован. У меня у самого годовалый ребенок. Прекрасно понимаю, какая это ответственность. Но в этой ситуации меня поразила собранность всех членов семьи, — продолжает водитель. — Супруг, уже принимая роды, параллельно начал звонить в больницу. Я только позже взял трубку, чтобы точнее объяснить, где мы стоим. Он не паниковал, не ругался, хотя медики не инструктировали его. Они с женой справились сами. Когда новорожденная малышка закричала, я очень обрадовался. Было страшно, вдруг потребуется экстренная помощь, а врачей и оборудования нет рядом. Скорая приехала минут через семь после того, как уже все закончилась. И представляете, женщина самостоятельно собиралась идти в спецмашину. Хорошо, что ее все-таки уложили на каталку.
Врачи забрали 31-летнюю Василису с малышкой в роддом. А Константин отвез Романа с Ярославом домой. Добирались обратно практически в тишине. Каждый был в своих мыслях, пытался переварить случившееся.
Кстати, нетерпеливая девочка родилась весом 2800 граммов и ростом 50 сантиметров. Назвали ее Александрой. И мама, и ребенок сейчас чувствуют себя хорошо. Они уже готовятся в выписке.