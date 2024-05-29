В Волгограде пройдут похороны ученого-византиста Николая Барабанова

27 мая в Волгограде ушел из жизни ученый, доцент кафедры истории и международных отношений Волгоградского госуниверситета, преподаватель Царицынского Православного университета Николай Барабанов. Об этом во вторник сообщили сайты ВолГУ и Волгоградской Епархии. Ученый-византист, специалист по истории Церкви и народной религиозности в средневековой Западной Европе и Византии скончался на 69 году жизни. Он родился в Свердловске, но с 1981 года, после окончания аспирантуры приехал в Волгоград и остался здесь.