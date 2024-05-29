Едва не лишился пальца и карьеры: в Воронеже хирурги провели уникальную операцию музыканту

Хирурги Воронежской областной больницы № 1 спасли карьеру профессионального пианиста. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, 47 летний музыкант обратился к медикам с большим новообразованием на одном из пальцев левой руки.
— Опухоль занимала практически всю ногтевую фалангу, вытеснив мягкие ткани и разрушив часть кости. Врачи из разных клиник, с которыми мужчина консультировался ранее, сошлись во мнении, что необходима полная ампутация фаланги, что стало бы приговором для его музыкальной карьеры, — рассказали в минздраве.
По словам пациента, новообразование возникло два года назад. Периодически вызывало сильную боль, временами открывалась рана. Проведенная биопсия тканей не выявила злокачественности. Но вариант с отсечением части пальца мужчину не устраивал.
— Я — пианист! Руководитель музыкального коллектива! И палец для меня не просто часть тела, но, прежде всего, профессиональный инструмент, обеспечивающий «кусок хлеба», — объяснил пациент врачам облбольницы.
Хирургам предстояло решить непростую головоломку: удалить опухоль и максимально сохранить палец, сберечь функциональность кисти.
В итоге медики нашли выход: провели уникальную операцию. Для сохранения целостности подушечки пальца доступ к опухоли осуществлялся через ногтевое ложе. Кистозное образование удалили, кость смогли максимально сохранить, а пластику ногтевой фаланги сделали за счет местной ткани.
Уже через несколько часов пианиста отпустили домой. Еще через две недели его мягкие ткани полностью зажили. А чуть больше, чем через месяц, он полноценно приступил к работе.