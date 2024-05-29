Она существует: в Красноярске из квартиры, где умерла хозяйка, спасли кошку Картошку

— У наших подопечных нет рук и ног, чтобы пойти работать. Только большое доброе сердце. Они не могут сами себе обеспечить кров и еду, зато могут обеспечить весельем и радостью свою новую семью. А пока они ее ждут в нашем приюте, им надо где-то жить, что-то кушать, лечиться, и в этом им можем помочь только мы с вами.