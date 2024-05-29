Она существует: в Красноярске из квартиры, где умерла хозяйка, спасли кошку Картошку

То самое чувство, когда мем ожил… В Красноярске объявилась своя кошка Картошка! Зверька с такой кличкой спасли волонтеры из квартиры, где умерла хозяйка. Причем у кошки Картошки из Сибири необычная и внешность, и судьба. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Красноярск».
22 кошки в одном доме
Удивительная история кошки Картошки началась в январе этого года. Одинокая женщина, у которой она жила, умерла. Так питомица лишилась и владелицы, и дома.
Ужас в том, что хозяйка держала сразу… 22 кошки. Обеспечить нормальный уход за ними ей было не под силу. Выгнать — жалко. В итоге все кошки болели, дичали. А во что превратилось жилище, лучше умолчать…
После смерти владелицы ее питомцам грозила верная смерть. Кому они были нужны? Однако о 22 кошках, запертых в «нехорошей» квартире, узнали волонтеры из группы «Хаски Сибири».
Картошка в ветеринарной клинике, совсем слабенькая. Фото: группа «Хаски Сибири».
Вроде бы не их профиль, но… Остаться в стороне не смогли. Забрали бедолаг к себе. Истощенных, одичавших лечили, стерилизовали, пристраивали. На последние деньги, из последних сил.
Вернули к жизни
Одной из спасенных из той квартиры оказалась она, кошка Картошка. Махонькая, как котенок, тощая — кожа да кости, взъерошенная…
— Мы решили, что она ооочень старенькая, — вспоминают волонтеры. — Так ужасно выглядела.
Думали, не жилец, сомневались, смогут ли помочь? В какой-то из дней дали бедняжке мемную кличку — Картошка. Пролечили, окружили заботой. И кошка с веселым прозвищем пошла на поправку.
Потихоньку начала доверять человеку, вернулся интерес ко всему. И скоро Картошечку было не узнать! Не живой скелетик, а любопытная и забавная кроха.
— Картошка — лучшая кошка в нашей жизни, — заключили ее спасители.
Теперь я дома
А в мае с Картошкой случилось чудо — обрела свой дом. Ее забрала к себе одна из участниц группы «Хаски Сибири» Ксения.
Не сразу сообразив, что привалило счастье, Картошка закатывала по ночам «концерты». Орала так, что не спала вся квартира. Недосып был даже у хаски по кличке Шторм.
Эту собаку, пережившую страшное ДТП и перелом позвоночника, Ксения приютила в 2022 году. Тогда ее предупреждали: с кошками Шторм уживется вряд ли. Но не с Картошкой. Эта пройдоха построила всех домашних. А с «грозным» хаски и вовсе подружилась. Живут теперь, как кошка с собакой, то есть играют и «целуются». Такое оно, Картошкино обаяние.
Сейчас она окончательно обвыклась. Валяется на коврах, наводит красоту — чистюля. А в свободное время раскатывает по дому на роботе-пылесосе. Грация кошки, ловкость Картошки — это явно о ней!
ВАЖНО
Повторимся, кошка Картошка — это только одно из животных, которым подарили новую жизнь волонтеры группы «Хаски Сибири». Каждый месяц они спасают с улицы десятки собак (и не только). Их приют живет лишь за счет пожертвований:
— У наших подопечных нет рук и ног, чтобы пойти работать. Только большое доброе сердце. Они не могут сами себе обеспечить кров и еду, зато могут обеспечить весельем и радостью свою новую семью. А пока они ее ждут в нашем приюте, им надо где-то жить, что-то кушать, лечиться, и в этом им можем помочь только мы с вами.
Все собаки хотят кушать, их надо прививать, чипировать, обрабатывать и кастрировать, нужно оплачивать фотосесси, груминг, а кто-то еще и нуждается в лечении. Почти все, кто к нам приезжают, восхищаются тем, что собаки у нас ухоженные. Но! Это все огромные вложения, особенно финансовые. Как помочь приюту? Смотрите здесь.