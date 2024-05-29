Какой сегодня день: 29 мая

Знаете ли вы, что 29 мая родился знаменитый российский актер Александр Абдулов? О том, чем еще ознаменовано 29 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 29 мая
В 1860 году меценат Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи.
В 1903 году в Петербурге был открыт Троицкий мост.
В 1953 году шерп Тенцинг Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари первыми в истории взошли на вершину Джомолунгмы.
Международный день миротворцев ООН и Всемирный день здорового пищеварения также отмечаются 29 мая.
Кто родился 29 мая
Поэт Константин Батюшков (1787−1855).
Писатель Гилберт Кит Честертон (1874−1936).
Философ Освальд Шпенглер (1880−1936).
Актриса Янина Жеймо (1909−1987).
35-й президент США Джон Кеннеди (1917−1963).
Актер Александр Абдулов (1953−2008).
Композитор Дэнни Эльфман (1953).
Лидер рок-группы «Oasis» Ноэль Галлахер (1967).
29 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память преподобного Феодора Освященного. Также церковь вспоминает перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского.
Именины
29 мая именины у Федора, Николая, Петра, Модеста, Георгия, Ефрема, Аркадия и Александра.