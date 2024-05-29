Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой сегодня день: 29 мая

Этот день является 150-м в григорианском календаре. До конца года остается 216 дней.

Источник: РИА "Новости"

Знаете ли вы, что 29 мая родился знаменитый российский актер Александр Абдулов? О том, чем еще ознаменовано 29 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 29 мая

В 1860 году меценат Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи.

В 1903 году в Петербурге был открыт Троицкий мост.

В 1953 году шерп Тенцинг Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари первыми в истории взошли на вершину Джомолунгмы.

Международный день миротворцев ООН и Всемирный день здорового пищеварения также отмечаются 29 мая.

Кто родился 29 мая

Поэт Константин Батюшков (1787−1855).

Писатель Гилберт Кит Честертон (1874−1936).

Философ Освальд Шпенглер (1880−1936).

Актриса Янина Жеймо (1909−1987).

35-й президент США Джон Кеннеди (1917−1963).

Актер Александр Абдулов (1953−2008).

Композитор Дэнни Эльфман (1953).

Лидер рок-группы «Oasis» Ноэль Галлахер (1967).

29 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память преподобного Феодора Освященного. Также церковь вспоминает перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского.

Именины

29 мая именины у Федора, Николая, Петра, Модеста, Георгия, Ефрема, Аркадия и Александра.