Грозовые ливни и шквал обрушатся на Крым в среду

«Временами будет натекать облачность, пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15−20 м/с. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный, днем юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, в горах +6…11; днем +19…24, в горах +13…18 градусов», — рассказали синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный, днем юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем до 23 градусов тепла.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +20…22.
Грозы ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории и Судаке днем и ночью дожди. В темное время суток столбики термометров покажут до +16 градусов, днем потеплеет до +23.