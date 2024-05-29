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Грозовые ливни и шквал обрушатся на Крым в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного давления. На полуострове прольются грозовые дожди, а также ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 73% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

«Временами будет натекать облачность, пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15−20 м/с. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный, днем юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, в горах +6…11; днем +19…24, в горах +13…18 градусов», — рассказали синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный, днем юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем до 23 градусов тепла.

В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +20…22.

Грозы ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории и Судаке днем и ночью дожди. В темное время суток столбики термометров покажут до +16 градусов, днем потеплеет до +23.