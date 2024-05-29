Грозовые ливни и шквал обрушатся на Крым в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область пониженного давления. На полуострове прольются грозовые дожди, а также ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.