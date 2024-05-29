Что можно и нельзя делать в Федоров день 29 мая

Под запретом находятся ссоры. Считается, что они могут затянуться на длительное время. Не следует лениться 29 мая. Кроме того, не следует не доедать еду во время завтрака, обеда, ужина. Незамужним девушкам запрещено носить красный сарафаны. Предки верили, что подобное может спровоцировать проблемы с замужеством.