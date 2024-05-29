Что можно и нельзя делать в Федоров день 29 мая

Православная церковь 29 мая вспоминает святого Феодора Освященного. В народе отмечают Федоров день, или день Федора Житника. Название возникло из-за того, что в указанный день завершается сев яровых культур.
Что нельзя делать 29 мая
Под запретом находятся ссоры. Считается, что они могут затянуться на длительное время. Не следует лениться 29 мая. Кроме того, не следует не доедать еду во время завтрака, обеда, ужина. Незамужним девушкам запрещено носить красный сарафаны. Предки верили, что подобное может спровоцировать проблемы с замужеством.
Что можно делать 29 мая
По традиции, было принято варить кашу. Кроме того, занимались работами на огороде. Также конец мая считался благоприятным периодом для свадеб. Считалось, что брак выдастся крепким.
Согласно приметам, цветущая рябина говорит о том, что заморозков больше не будет. В том случае, если Луна красная, то ждали ветреной погоды. На затяжную плохую погоду указывали не вылетающие после дождя бабочки.