Казахстан увеличивает количество международных рейсов

Наибольшее количество рейсов выполняется в Российскую Федерацию (139 рейсов в неделю по 31 авиамаршруту в гг. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минеральные воды, Казань, Сочи, Красноярск, Новосибирск, Махачкала, Грозный), Турцию (125 рейсов в неделю по 18 авиамаршруту в гг. Стамбул, Анкара, Анталья), Объединённые Арабские Эмираты (58 рейсов в неделю по 6 авиамаршрутам в гг. Дубай, Абу-Даби, Шарджа) и Китайскую Народную Республику (43 рейса в неделю по 9 авиамаршруту в гг. Пекин, Урумчи, Сиань, Ханчжоу, Санья),.