Комиксы о полицейских начали выпускать в Казахстане

«Это новая форма информационного воздействия. Главные герои комиксов — опытные полицейские, пример для всех граждан, их отвага и профессионализм служат вдохновением для молодых кадетов и всех желающих вступить на службу в полицию. Благодаря такому нетрадиционному подходу к информационному просветлению мы надеемся способствовать пониманию и поддержке обществом правоохранительных органов, а также привлечению новых талантливых кадров в ряды полиции».