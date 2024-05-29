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Комиксы о полицейских начали выпускать в Казахстане

Комиксы о работе полицейских выпустила Алматинская академия МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Источник: polisia.kz

В них освещаются ключевые аспекты службы в полиции, борьба с преступностью. Комиксы позволяют узнать о тонкостях и особенностях службы в полиции..

«Это новая форма информационного воздействия. Главные герои комиксов — опытные полицейские, пример для всех граждан, их отвага и профессионализм служат вдохновением для молодых кадетов и всех желающих вступить на службу в полицию. Благодаря такому нетрадиционному подходу к информационному просветлению мы надеемся способствовать пониманию и поддержке обществом правоохранительных органов, а также привлечению новых талантливых кадров в ряды полиции».

поделился заместитель начальника Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова Ержан Бимолданов.

Алматинская академия МВД планирует регулярно выпускать комиксы — каждый раз с новым сюжетом, советами и рекомендациями по действиям в сложных ситуациях.