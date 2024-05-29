Казахстанка задолжала сыну алименты на 5,7 млн тенге

«Как было установлено, с марта 2017 года женщина не исполняет обязанности по уплате средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка 2009 года рождения. В 2017 году сельчанку лишили родительских прав, после чего ребёнок находится в государственном центре для детей с особыми образовательными потребностями. За этот период сумма долга составила более 5 миллионов 700 тысяч тенге».