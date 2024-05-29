Первый урожай бананов начали собирать на юге Казахстана

«Это фрукт, который никогда не выращивали у нас в стране. Поэтому был большой интерес. Было интересно посмотреть и поучиться. Специалисты из Турции приезжали. Их было несколько человек. Они все показали, несколько дней учили нас, как ухаживать за бананами, как связывать их».