Первый урожай бананов начали собирать на юге Казахстана

Теплица расположена в Сайрамском районе. Плоды созрели здесь спустя девять месяцев с момента посадки саженцев. Предположительно, вес плодов на одном дереве составляет более 40 килограммов. Урожай планируют собирать несколько раз в год.
«На пяти гектарах расположено девять тысяч деревьев. С первого урожая планируем собрать 600 тонн. В будущем планируем собирать бананы два-три раза в год. В целом за 12 месяцев до 2 000 тонн фруктов должны получать».
В ближайшее время продукция поступит в продажу. Первыми отечественные бананы смогут купить жители Алматы и Шымкента. И, по словам владельца банановой плантации, их стоимость будет ниже, чем на завозную продукцию.
«Это фрукт, который никогда не выращивали у нас в стране. Поэтому был большой интерес. Было интересно посмотреть и поучиться. Специалисты из Турции приезжали. Их было несколько человек. Они все показали, несколько дней учили нас, как ухаживать за бананами, как связывать их».
По словам владельца теплицы, уже отмечается большой спрос на продукцию. Особенно активно интересуются местными бананами жители Караганды и Восточного Казахстана. Но пока местный тропический фрукт будут реализовывать в Алматы и Шымкенте. По прогнозам предпринимателя, стоимость экзотических плодов будет дешевле, чем цена на импортные. Кроме того, аграрий планирует также заняться выращиванием авокадо.