Эксперты сообщили, что в 2023 году в мире казнили более 1,15 тыс. человек

Как отмечается в документе, в 2023 году было приведено в исполнение на 30% больше приговоров, чем в 2022 году. Это максимальный показатель, задокументированный Amnesty International с 2015 года, когда в мире было зафиксировано 1 634 казней, и первый случай с 2016 года, когда жизни по решению государства были лишены более 1 тыс. человек.