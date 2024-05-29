Эксперты сообщили, что в 2023 году в мире казнили более 1,15 тыс. человек

Как отмечается в документе, в 2023 году было приведено в исполнение на 30% больше приговоров, чем в 2022 году. Это максимальный показатель, задокументированный Amnesty International с 2015 года, когда в мире было зафиксировано 1 634 казней, и первый случай с 2016 года, когда жизни по решению государства были лишены более 1 тыс. человек.
Где казнят больше всего
С учетом того, что в некоторых странах информация о смертных казнях является государственной тайной, Amnesty International подчеркивает, что приведенные данные не включают тысячи людей, которые, как предполагается, были казнены в Китае. Кроме того, организация не смогла указать точные данные по КНДР и Вьетнаму — странам, которые, как считается, тоже активно применяют смертную казнь.
Среди стран, информацию о казнях в которых можно проверить, лидером по исполнению смертных приговоров стал Иран. По данным правозащитников, в этой стране были казнены более 853 человек. Как отмечается в докладе, речь идет о росте числа казней на 48% по сравнению с 2022 году прежде всего из-за увеличения числа исполнения смертных приговоров за преступления, связанные с наркотиками.
В первую пятерку также вошли Саудовская Аравия (172), Сомали (более 38), США (24). Далее следуют Ирак (более 16), Йемен (более 15), Египет (8), Бангладеш, Кувейт, Сингапур (по 5), Афганистан, КНДР, Палестина, Сирия, Вьетнам.
О ситуации в США
Как отмечают в Amnesty International, «прогресс в отказе от смертной казни в США замедлился: число казней выросло с 18 до 24». Как говорится в докладе, в штатах Айдахо и Теннесси были внесены на рассмотрение законопроекты об исполнении смертных приговоров через расстрел, а в ассамблее штата Монтана рассматривалась мера по расширению состава веществ, используемых для смертельных инъекций. В Южной Каролине был подписан новый закон о неразглашении личности людей или организаций, участвующих в подготовке или проведении казней.
«Несколько штатов США продемонстрировали хладнокровную приверженность идее смертной казни и стремление вкладывать средства в лишение жизни людей. В Алабаме также начали применять новый жестокий метод казни — удушение азотом, и в этом году непроверенный метод применили для убийства Кеннета Смита спустя всего 14 месяцев после первой неудачной попытки казнить его», — подчеркнула генеральный секретарь НПО со штаб-квартирой в Лондоне Агнес Калламар.
«Президенту [США Джо] Байдену пора уже наконец-то приступить к выполнению своего обещания отменить смертную казнь на федеральном уровне», — добавила она.
Государства, отменяющие смертную казнь
При этом, как говорится в документе, несмотря на действие некоторых государств, количество стран, где отменяют смертную казнь, увеличивается. «На сегодняшний день 112 стран полностью отменили смертную казнь, а 144 страны отменили ее законодательно или на практике. Казни проводили в 16 странах, что является минимальным количеством, зафиксированным Amnesty International. Ни одной казни не было зафиксировано в Белоруссии, Японии, Мьянме и Южном Судане, где в 2022 году приводились в исполнение смертные приговоры», — говорится в докладе.
Помимо этого, отмечается в документе, Пакистан отменил смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками, а в Малайзии отменили обязательную смертную казнь за некоторые преступления. Власти Шри-Ланки подтвердили, что президент не намерен подписывать постановления о казнях, сообщили в НПО.