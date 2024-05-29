«Амурские волны — 2024» дали яркий концерт в музыкальном театре Хабаровска: фото

В музыкальном театре 28 мая прошел сольный концерт Центрального военного оркестра министерства обороны РФ, солистов Москвы и Хабаровска.
Зрители насладились такими композициями как: «Смуглянка», «Загадка женщины», марш «Богдан Хмельницкий», вальс «Голубая ночь», «Вальс Джульетты» в исполнении Рипсиме Сехлеян, «Памяти Карузо», O sole mio и многими другими.
Каждый год этот праздник украшает город и наполняет невероятными музыкальными красками. Военные оркестры знают, как оживить публику. Предлагаем посмотреть, как прошел концерт в музыкальном театре Хабаровска.