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«Амурские волны — 2024» дали яркий концерт в музыкальном театре Хабаровска: фото

Эффектное выступление в очередной раз подарили Хабаровску участники международного фестиваля «Амурские волны — 2024». Предлагаем посмотреть, как прошел концерт в музыкальном театре Хабаровска.

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В музыкальном театре 28 мая прошел сольный концерт Центрального военного оркестра министерства обороны РФ, солистов Москвы и Хабаровска.

Зрители насладились такими композициями как: «Смуглянка», «Загадка женщины», марш «Богдан Хмельницкий», вальс «Голубая ночь», «Вальс Джульетты» в исполнении Рипсиме Сехлеян, «Памяти Карузо», O sole mio и многими другими.

Каждый год этот праздник украшает город и наполняет невероятными музыкальными красками. Военные оркестры знают, как оживить публику. Предлагаем посмотреть, как прошел концерт в музыкальном театре Хабаровска.

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