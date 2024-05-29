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В краевой столице прошел конкурс «Хабаровская марка»

Производители презентовали мясные, кондитерские и молочные изделия.

Источник: AmurMedia

В краевой столице прошел конкурс «Хабаровская марка», приуроченный ко Дню города. На конкурсе была представлена 61 продукция, 37 из которых — новинка. Некоторые представленные товары уже полюбились потребителям, и эти продукты можно уже найти на полках магазинов города, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Производители презентовали мясные, кондитерские и молочные изделия. Также предприниматели представили сухофрукты, шоколад, мороженое, напитки, кетчупы, овощи и зелень.

Члены жюри отбирали лучшие образцы товаров и определяли, какие из них станут победителями в своей группе. Среди оценочных критериев — товарный вид, цвет, вкус, аромат продуктов.

Победителей наградят дипломами, почетными знаками «Хабаровская марка». Они получат право маркировать свою продукцию специальным логотипом, который свидетельствует о качестве продукции.