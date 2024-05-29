В краевой столице прошел конкурс «Хабаровская марка», приуроченный ко Дню города. На конкурсе была представлена 61 продукция, 37 из которых — новинка. Некоторые представленные товары уже полюбились потребителям, и эти продукты можно уже найти на полках магазинов города, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.