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На БАМе в Хабаровском крае повысили скорость движения поездов

Внедрённая система автоматизации является полностью российской разработкой.

Источник: ГК 1520

В Хабаровском крае Нацпроектстрой, занимающийся модернизацией Байкало-Амурской магистрали, внедрил на железной дороге микропроцессорную систему собственной разработки на станции Этыркэн и путевом посту 3169 км БАМа. Новое оборудование позволяет дистанционно управлять стрелками, светофорами и устанавливать маршруты поездов, что повышает пропускную способность магистрали, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Кроме того, новый комплекс блокирует кибератаки на управление железной дорогой и минимизирует эксплуатационные издержки и лишние финансовые затраты на протяжении всего срока службы оборудования.

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Российская автоматика адаптирована к суровому климату Дальнего Востока, надежно работает при экстремально низких температурах и защищена от скачков напряжений. Цифровизация управления движением увеличивает безопасность перевозок и повышает эффективность работы железнодорожных линий. В общей сложности железнодорожники Байкало-Амурской магистрали в цифровой режим перевели более 40 стрелок..