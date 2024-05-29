На БАМе в Хабаровском крае повысили скорость движения поездов

Российская автоматика адаптирована к суровому климату Дальнего Востока, надежно работает при экстремально низких температурах и защищена от скачков напряжений. Цифровизация управления движением увеличивает безопасность перевозок и повышает эффективность работы железнодорожных линий. В общей сложности железнодорожники Байкало-Амурской магистрали в цифровой режим перевели более 40 стрелок..