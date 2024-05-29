В Новосибирске собирают на реабилитацию 11-летней Злате Ильиной с аутизмом

Семь лет назад у Златы Ильиной диагностировали аутизм. По словам её матери Елены Ильиной, у девочки после рождения были проблемы со сном. В возрасте полутора лет она утратила приобретённые навыки, перестала говорить и реагировать на имя, а также избегала других детей и негативно реагировала на прикосновения и громкие звуки. В четыре года врачи поставили диагноз — аутизм.