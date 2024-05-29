Стало известно, что обещает погода в Иркутске 29 мая 2024

Погода в Иркутске 29 мая 2024 не радует теплом. В остальных частях региона дела обстоят лучше — в северных и верхнеленских районах воздух прогреется до +28. В метеобюро рассказали, что местами по области возможен туман и грозы. Жару охладит северо-западный ветер 5−10 м/с с порывами 15−20 м/с.