Красноярцев приглашают на первый городской фестиваль семейных ценностей

«Всей семьей можно будет посетить творческие мастер-классы по декоративно-прикладному искусству от педагогов города, а специалисты Центра безопасности дорожного движения Красноярского краевого Дворца пионеров проведут обучающий семинар. Также будет возможность выиграть призы в розыгрыше, который пройдет в формате лотереи. Каждый из участников сможет найти для себя на фестивале занятие по душе. Наши специалисты — психологи и педагоги — помогут найти общий язык с ребенком и укрепить детско-родительские отношения, обрести новые знания и использовать их во благо семьи», — рассказала руководитель главного управления образования Марина Аксенова.