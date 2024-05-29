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Красноярцев приглашают на первый городской фестиваль семейных ценностей

В Красноярске 4 июня пройдет первый городской форум-фестиваль «Семейные ценности: время на важное».

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Его участниками могут стать дети, родители, бабушки и дедушки.

Для маленьких красноярцев приготовлены мастер-классы по оригами и росписи пряников, а также игры.

Взрослых ожидает лекторий о семейных ценностях и традициях от городских педагогов-психологов. В частности, специалисты расскажут об особенностях воспитания гиперактивных детей, помогут сформировать интерес к семейному чтению и поделятся другими полезными советами.

«Всей семьей можно будет посетить творческие мастер-классы по декоративно-прикладному искусству от педагогов города, а специалисты Центра безопасности дорожного движения Красноярского краевого Дворца пионеров проведут обучающий семинар. Также будет возможность выиграть призы в розыгрыше, который пройдет в формате лотереи. Каждый из участников сможет найти для себя на фестивале занятие по душе. Наши специалисты — психологи и педагоги — помогут найти общий язык с ребенком и укрепить детско-родительские отношения, обрести новые знания и использовать их во благо семьи», — рассказала руководитель главного управления образования Марина Аксенова.

Ознакомиться с полной программой фестиваля и зарегистрироваться на площадки можно с 31 мая по 3 июня по ссылке.

Мероприятие состоится 4 июня, во вторник, на территории школы № 36 по адресу улица Сопочная, 40. Площадки будут работать с 15:00 до 19:00.