Фестиваль Холи и шоу мыльных пузырей: что посетить в День защиты детей 1 июня 2024 года

Интересные мероприятия в 12:00 стартуют и в других местах города. Так, в ТРК «Седанки Сити» организуют литературные игры, в МБУК «ДК “Традиции и современность” — шашечный турнир, в отеле “Акфес-Сейо” развернется развлекательная программа для ребят, чьи родители погибли во время СВО.