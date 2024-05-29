Фестиваль Холи и шоу мыльных пузырей: что посетить в День защиты детей 1 июня 2024 года

Уже на этой неделе отпразднуют День защиты детей (0+). Для юных жителей готовят масштабную программу с интересными мероприятиями. «КП» делится афишей ярких событий, которые пройдут 1 июня 2024 года во Владивостоке.
Основная программа Дня защиты детей во Владивостоке
Одной из основных площадок праздника станет территория мультимедийного парка «Россия — моя история» на Аксаковской, 12. Локации будут работать с 11:00 до 16:00.
В 11:30 на главной сцене ожидается литературно-музыкальная композиция «Так ты настоящий» по мотивам стихотворения Корнея Чуковского «Бармалей». Исполнят ее юные артисты образцового музыкального театра «Овация».
В 12:00 начнется концертная программа «Песни детства», в 12:30 — шоу мыльных пузырей, в 13:30 для юных приморцев устроят необычное химическое шоу.
В 15:00 состоится музыкальный спектакль «Сказка о глупом мышонке», которую представят артисты Приморского краевого театра кукол.
На территории парка будут работать и другие площадки.
Краевая детская библиотека организуется поэтический подиум, литературные пряталки «Там чудеса, там леший бродит…» на знание сказок Александра Пушкина.
Приморская библиотека для слепых создаст площадку «По дороге в лето!», где состоятся игры «Следопыт», «Тайный код» и «Первопроходец».
На площадке «Остановка: “Советское детство”» от государственного архива Приморского края детям покажут выставку «Организация детского досуга в 50−80-е годы ХХ века». На экспозиции представят карманные календари 70−90-х годов по мотивам советских фильмов и мультфильмов.
На площадке Приморского филиала Российского общества «Знание» детям расскажут о семейных ценностях, раскроют свой творческий потенциал, а также смогут поучаствовать в развивающих мастер-классах.
В молодежном креативном пространстве юные приморцы поучаствуют в настольных играх и соберут картины из кубиков Рубика.
Куда пойти в День защиты детей во Владивостоке
Праздничную программу подготовил и Приморский театр кукол, в котором 1 июня в 12:00 состоится спектакль «Приключения в Простоквашино», а в 13:00 в Адмиральском сквере юным приморцам покажут уличный спектакль «Колесница радости», но посмотреть выступление могут все желающие.
На Алеутской, 12, в Приморской картинной галерее в 12:00 дети смогут принять участие в арт-программе «Крепкая семья — счастливые дети», а также для ребят организуют мастер-класс «Древо семьи — преемственность поколений». В 14:00 в Адмиральском сквере сотрудники культурного учреждения организуют лекцию в рамках проекта «Бодрая суббота».
На Океанском проспекте, 43, во Дворце детского творчества в 12:00 стартуют мастер-класс по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, а также спортивные мероприятия, такие как эстафеты и тренировки.
Интересные мероприятия в 12:00 стартуют и в других местах города. Так, в ТРК «Седанки Сити» организуют литературные игры, в МБУК «ДК “Традиции и современность” — шашечный турнир, в отеле “Акфес-Сейо” развернется развлекательная программа для ребят, чьи родители погибли во время СВО.
Но самым ярким и масштабным праздничным мероприятием станет ежегодный фестиваль красок Холи, который пройдет с 15:00 до 18:00 в парке Минного городка. Ребят ждут выступления танцевальных коллективов, конкурсы, подарки и много всего интересного.