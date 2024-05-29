В красноярском гипермаркете крыса пожирала капусту и позировала на видео

Накануне в социальных сетях было опубликовано видео, на котором грызун лакомился капустой в гипермаркете «Маяк» на улице Гайдашовка. Крыса не обращала внимание на посетителя, который снимал ее на видео. Она просто продолжала есть овощи.
«Балдеем, кайфуем», — комментирует автор видеоролика.
Однако не с таким позитивом к новости отнеслись в Роспотребнадзоре. В ведомстве рассказали, что вынесли предостережение магазину о недопустимости нарушения санитарных норм.
Напомним, что накануне в Красноярске уже приостановили работу магазина из-за обилия крыс.