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В красноярском гипермаркете крыса пожирала капусту и позировала на видео

Об инциденте рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Источник: Соцсети

Накануне в социальных сетях было опубликовано видео, на котором грызун лакомился капустой в гипермаркете «Маяк» на улице Гайдашовка. Крыса не обращала внимание на посетителя, который снимал ее на видео. Она просто продолжала есть овощи.

«Балдеем, кайфуем», — комментирует автор видеоролика.

Однако не с таким позитивом к новости отнеслись в Роспотребнадзоре. В ведомстве рассказали, что вынесли предостережение магазину о недопустимости нарушения санитарных норм.

Напомним, что накануне в Красноярске уже приостановили работу магазина из-за обилия крыс.

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