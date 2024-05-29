Отсутствием денег объяснили в мэрии Хабаровска не чищенную ливневку по улице Радищева

Однако это оказалось не так просто. Заявительница отмечала, что третий год просит выполнить работу, однако сначала получила ответ:
«Ливневый сток по улице Радищева отсутствует в содержании городского благоустройства. При определении дополнительных источников финансирования будут запланированы работы. Уточнить информацию подробнее Вы можете в управлении дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска, обратившись по телефону 42−10−25 или по электронной почте road@khv27.ru».
После повторного обращения сотрудники мэрии лишь напомнили, что ответ был предоставлен ранее.