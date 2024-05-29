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На руководство ГЭТ в Новосибирске массово жалуются сотрудники

Коллектив филиала № 4 «Левобережный трамвайный» МУП «Горэлектротранспорт» г. Новосибирска составил жалобу на своё руководство.

Источник: Мэрия Новосибирска

В ней работники указали тяжелые условия труда, низкие зарплаты, износ подвижного состава. Подписи поставили более ста человек. Об этом написал Сибкрай.

Сотрудники ГЭТ жалуются на износ трамваев, контактной сети, линий. В обращении коллектив также отметил, что работников часто лишают премии (например, за обрыв контактных сетей) и стимулирующих выплат, а в квитках появляются «ошибки».

По словам коллектива, их лишили единственной столовой и стоматологического кабинета, а новую форму люди назвали «формой заключенного исправительной колонии», в которой физиологически неудобно выполнять свои рабочие обязанности.

В обращении работники филиала № 4 «Левобережный трамвайный» МУП «Горэлектротранспорт» просят разобраться в ситуации, спасти предприятие, отстранить руководство.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что в Новосибирске сообщили о сроках сдачи трамвайной эстакады на «Кольце ада».