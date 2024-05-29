По Омску стали бегать фурри и квадроби. Кто это такие и почему дети подражают зверям?

«Как любая субкультура, подростки собираются по интересам, обсуждают то, что их объединяет. Для них животные становятся некими тотемами, и ничего страшного в этом нет. У них есть возможность за счёт общего интереса найти единомышленников и проявить себя. Субкультурам в принципе свойственны фишки внешнего вида. Для ребёнка образ (костюмы, макияж) — это ещё защита на психологическом уровне. Таким образом подростки могут выражать свой протест, бросать вызов, привлекать внимание, что тоже для них нормальное явление. Однако любая субкультура должна оставаться в рамках и быть безопасной для себя и окружающих», — рассказала психолог Наталья Целевич.