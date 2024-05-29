По Омску стали бегать фурри и квадроби. Кто это такие и почему дети подражают зверям?

В последнее время у российских подростков набирает популярность новое развлечение — передвигаться на четвереньках и имитировать движения животных. Зачастую для подобных занятий они надевают анималистические маски и костюмы. Такие субкультуры получили названия «фурри» и «квадроби». Недавно видео с прыгающими детьми появились и в омских пабликах. Подростков стали замечать около школ, детских площадок и парков.
Корреспондент портала Om1.ru поговорил с практикующим психологом из Омска Натальей Целевич, насколько такое поведение опасно для детей и общества.
Кто такие фурри и квадроби?
Российские дети, надевающие маски и хвосты животных и практикующие движения зверей, не всегда понимают разницу этих субкультур. Всё потому, что для нашей страны эти движения ещё новые, а зародились они в прошлом веке в США.
Фурри (от англ. furry — пушистый) — это субкультура, участники которой интересуются антропоморфными (имеющими человеческие черты) животными. В реальности таких существ нет, ведь обычно — это вымышленные персонажи какого-то произведения или мультфильма. Например, бурундуки Чип и Дейл, Симба из «Короля Льва».
Квадробика — это уже вид спорта, который предполагает повторение движений зверей. Квадроби стремятся быть такими же ловкими и сильными, как животные, поэтому копируют их повадки. Они тоже могут надевать маски и цеплять хвост, но это не является обязательным.
Это опасно?
На самом деле эти движения зародились давно, а сейчас начинают приобретать массовую форму, поэтому и привлекают к себе внимание. Они считаются безобидными, пока подростки не нападают или кусают людей. А такие случаи уже встречались.
«Как любая субкультура, подростки собираются по интересам, обсуждают то, что их объединяет. Для них животные становятся некими тотемами, и ничего страшного в этом нет. У них есть возможность за счёт общего интереса найти единомышленников и проявить себя. Субкультурам в принципе свойственны фишки внешнего вида. Для ребёнка образ (костюмы, макияж) — это ещё защита на психологическом уровне. Таким образом подростки могут выражать свой протест, бросать вызов, привлекать внимание, что тоже для них нормальное явление. Однако любая субкультура должна оставаться в рамках и быть безопасной для себя и окружающих», — рассказала психолог Наталья Целевич.
Как власти относятся к этим субкультурам?
В апреле в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов зявлял, что люди, живущие на природе, «не страдают идиотизмом».
"Самый лучший способ противодействия каким-либо неправильным движениям — это их высмеивать, с хорошим юмором отнестись к этому движению можно. С другой стороны, дети видят чрезвычайную диджитализацию общества. Они инстинктивно тянутся к чему-то природному. Они живут в домах, где стекло, бетон, машины. Им не хватает чего-то естественного.
Думаю, что зародилось движение в Японии, а поскольку мы не японцы, то у нас это быстро пройдёт. Думаю, что самое лучшее — показать комичность участников этого движения, насколько они нелепо смотрятся. А взрослые пусть заведут детям собаку или кошку — это будет хорошим способом прекратить эту ерунду", — добавил Милонов.