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Власти Приморья активно работают над упрощением авиапутешествий в Беларусь

Перелеты из Владивостока в братскую страну могут стать более доступными благодаря региональным субсидиям.

Источник: Международный аэропорт Владивостока

Власти Приморского края активно занимаются вопросом организации субсидированных авиаперелетов в Республику Беларусь, что станет значимым шагом в укреплении двусторонних связей. Об этом губернатор Олег Кожемяко сообщил СМИ на Международной выставке-форуме «Россия», подчеркнув, что регион весьма заинтересован в развитии транспортной доступности и сообщений с братской страной.

Как пишет ТАСС, по словам губернатора, сейчас в Приморье ведется работа по подбору авиасудна и определению тарифов, которые сделают перелеты более доступными для жителей края. Глава региона уточнил, что примерно треть населения Приморья имеет родственные или деловые связи с Беларусью, что делает вопрос прямых авиасообщений особенно важным.

Губернатор также выразил мнение о необходимости регионам самостоятельно внедрять меры по субсидированию туристических направлений, приведя в пример свой опыт работы на Сахалине, где предоставление льгот было связано с конкретными условиями, подтверждающими туристическую цель поездки.

В декабре 2023 года Министерство транспорта края провело опрос среди жителей, который показал высокий спрос на прямые авиарейсы в Беларусь. В ответ на общественный запрос было решено о запуске рейсов из Владивостока в Минск и Гомель.

Вопрос о налаживании авиасообщения между Приморьем и Беларусью в прошлом году также обсуждался на встрече губернатора Кожемяко с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Товарооборот между Приморским краем и Республикой Беларусь демонстрирует впечатляющий рост, увеличившись за пять лет с одного миллиарда до 22,5 миллиардов рублей, что свидетельствует о взаимной экономической выгоде и укреплении деловых отношений.