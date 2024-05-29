Власти Приморья активно работают над упрощением авиапутешествий в Беларусь

Как пишет ТАСС, по словам губернатора, сейчас в Приморье ведется работа по подбору авиасудна и определению тарифов, которые сделают перелеты более доступными для жителей края. Глава региона уточнил, что примерно треть населения Приморья имеет родственные или деловые связи с Беларусью, что делает вопрос прямых авиасообщений особенно важным.