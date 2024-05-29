Власти Приморья активно работают над упрощением авиапутешествий в Беларусь

Власти Приморского края активно занимаются вопросом организации субсидированных авиаперелетов в Республику Беларусь, что станет значимым шагом в укреплении двусторонних связей. Об этом губернатор Олег Кожемяко сообщил СМИ на Международной выставке-форуме «Россия», подчеркнув, что регион весьма заинтересован в развитии транспортной доступности и сообщений с братской страной.
Как пишет ТАСС, по словам губернатора, сейчас в Приморье ведется работа по подбору авиасудна и определению тарифов, которые сделают перелеты более доступными для жителей края. Глава региона уточнил, что примерно треть населения Приморья имеет родственные или деловые связи с Беларусью, что делает вопрос прямых авиасообщений особенно важным.
В декабре 2023 года Министерство транспорта края провело опрос среди жителей, который показал высокий спрос на прямые авиарейсы в Беларусь. В ответ на общественный запрос было решено о запуске рейсов из Владивостока в Минск и Гомель.
Вопрос о налаживании авиасообщения между Приморьем и Беларусью в прошлом году также обсуждался на встрече губернатора Кожемяко с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Товарооборот между Приморским краем и Республикой Беларусь демонстрирует впечатляющий рост, увеличившись за пять лет с одного миллиарда до 22,5 миллиардов рублей, что свидетельствует о взаимной экономической выгоде и укреплении деловых отношений.