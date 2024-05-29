Горячую воду вернут в дома хабаровчан 30 мая

В Хабаровске проходит последний день отключений горячей воды в рамках майских гидравлических испытаний. Следующий этап начнётся в середине июня, говорится на сайте Дальневосточной генерирующей компании.
Напомним, сейчас специалисты ДГК проводят проверку тепломагистралей в зоне ответственности ТЭЦ-2. Испытания стартовали в начале недели, 27 мая и завершатся сегодня, 29 мая.
В Кировском районе без горячего водоснабжения пока остаются потребители в границах Амурского бульвара, улиц Джамбула, Металлистов, Тихоокеанской и Истомина.
В Центральном районе горячей воды нет в границах Амурского бульвара, улицы Шеронова, на участке улицы Ленина от площади Блюхера до улицы Шевченко и в домах на нечётной стороне улицы Гамарника.
В Индустриальном районе горячая вода отключена на улицах Калинина, Волочаевской и Гамарника, а также в переулке Доступный.
Заключительный этап сезонных испытаний состоится с 8 по 14 июня. В этот период без горячего водоснабжения останутся потребители, проживающие в зоне ответственности Волочаевской котельной.