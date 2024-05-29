Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую школу построят в Зеленом углу Владивостока

Конкурс на проектирование школы во Владивостоке объявлен на сайте госзакупок.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Новая школа на 1100 учащихся может появиться к 2028 году на улице Нейбута, 141, в районе Зеленый угол Владивостока. Контракт на проектирование учебного заведения размещен на сайте государственных закупок. Какой планируется новая школа рассказываем в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Извещение о конкурсе на проектирование размещено на портале госзакупок 27 мая, заявки на участие принимаются до 4 июня 2024 года. Начальная максимальная цена контракта определена в 50 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен провести необходимые инженерные изыскания и подготовить проектно-сметную документацию на строительство школы. Все это он должен сделать за шесть месяцев — до ноября 2024 года.

Согласно заданию на проектирование, новое учебное заведение будет площадью 30 тысяч квадратных метров и высотой до четырех этажей, в нем предусмотрены спортивные залы, пищеблок, актовый зал, библиотечно-информационный центр, лифт. Оснастят школу и разноглубинным бассейном размером 25 на 11,5 метров, которым смогут пользоваться дети разных возрастов.

Из 1100 мест школы 400 предусмотрены для обучения детей в младших классах, 500 — для учеников с 5 по 9 классов и 200 — для старшеклассников. В классах будут учиться по 25 человек, площадь учебных помещений учитывает возможность увеличения количества учеников в классе до 30 человек. Блоки начальной и основной школы будут изолированы друг от друга.

Школу оборудуют системами противопожарной и антитеррористической безопасности, на территории проведут благоустройство, включающее озеленение, строительство спортивных площадок и стадиона.

Общая максимальная стоимость строительства учреждения образования определена в три миллиарда рублей, которые предполагается выделить из федерального и краевого бюджетов. В соответствии с мастер-планом Владивостока, распахнуть свои двери школа должна в 2028 году.

строительство