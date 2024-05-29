Новую школу построят в Зеленом углу Владивостока

Новая школа на 1100 учащихся может появиться к 2028 году на улице Нейбута, 141, в районе Зеленый угол Владивостока. Контракт на проектирование учебного заведения размещен на сайте государственных закупок. Какой планируется новая школа рассказываем в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Извещение о конкурсе на проектирование размещено на портале госзакупок 27 мая, заявки на участие принимаются до 4 июня 2024 года. Начальная максимальная цена контракта определена в 50 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен провести необходимые инженерные изыскания и подготовить проектно-сметную документацию на строительство школы. Все это он должен сделать за шесть месяцев — до ноября 2024 года.
Согласно заданию на проектирование, новое учебное заведение будет площадью 30 тысяч квадратных метров и высотой до четырех этажей, в нем предусмотрены спортивные залы, пищеблок, актовый зал, библиотечно-информационный центр, лифт. Оснастят школу и разноглубинным бассейном размером 25 на 11,5 метров, которым смогут пользоваться дети разных возрастов.
Школу оборудуют системами противопожарной и антитеррористической безопасности, на территории проведут благоустройство, включающее озеленение, строительство спортивных площадок и стадиона.
Общая максимальная стоимость строительства учреждения образования определена в три миллиарда рублей, которые предполагается выделить из федерального и краевого бюджетов. В соответствии с мастер-планом Владивостока, распахнуть свои двери школа должна в 2028 году.