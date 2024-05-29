Новую школу построят в Зеленом углу Владивостока

Извещение о конкурсе на проектирование размещено на портале госзакупок 27 мая, заявки на участие принимаются до 4 июня 2024 года. Начальная максимальная цена контракта определена в 50 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен провести необходимые инженерные изыскания и подготовить проектно-сметную документацию на строительство школы. Все это он должен сделать за шесть месяцев — до ноября 2024 года.