Красноярские выпускники сдали самый массовый ЕГЭ — по русскому языку

Русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата за 11-й класс. Для получения аттестата нужно набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки.
ЕГЭ по русскому языку длится 3 часа 30 минут. За это время участники должны выполнить 27 заданий. Экзамен состоит из двух частей. В первой проверяются знания по орфографии, пунктуации и предлагается поработать с текстом. Вторая часть — одно задание с развернутым ответом. Это сочинение-рассуждение, за которое можно получить чуть больше трети всех баллов на экзамене.
Министр образования края Светлана Маковская посетила пять пунктов ЕГЭ в Красноярске — на базе Красноярского кадетского корпуса, школы № 7, школы № 1, школы № 147 и школы № 150 в Красноярске. Она пообщалась с организаторами экзамена, с выпускниками и отметила, что все ребята спокойны, собраны и настроены на хороший результат.
Всего в экзамене приняли участие 13921 человек, отмечает пресс-служба регионального минобразования. Свои результаты по этому предмету участнику узнают не позднее 14 июня. С ними можно ознакомиться либо в школе, либо на портале государственных услуг.
Следующие экзамены пройдут в крае 31 мая. В этот день ребята напишут ЕГЭ по математике профильного и базового уровней. Последний день сдачи ЕГЭ в этом году в резервные сроки назначен на 5 июля.