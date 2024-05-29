Красноярские выпускники сдали самый массовый ЕГЭ — по русскому языку

Русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата за 11-й класс. Для получения аттестата нужно набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки.