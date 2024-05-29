В среду на Южном Урале будут дождь, гроза и град

В среду, 29 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов, на юге — от +20 до +25, при натекании облачности до +10. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7−12 метров в секунду, местами порывы до 18.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7−12 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 29 мая, у Александра, Аркадия, Георгия, Ефрема, Касьяна, Лаврентия, Модеста, Музы, Петра и Федора.
Между прочим, 29 мая 2024 года отмечают день Федора Житника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя надевать красную одежду. Дело в том, что вещи такого цвета притянут к их обладателю болезни и беды.