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В среду на Южном Урале будут дождь, гроза и град

В среду, 29 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 64% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: МК.RU Челябинск

В среду, 29 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов, на юге — от +20 до +25, при натекании облачности до +10. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7−12 метров в секунду, местами порывы до 18.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7−12 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 29 мая, у Александра, Аркадия, Георгия, Ефрема, Касьяна, Лаврентия, Модеста, Музы, Петра и Федора.

Между прочим, 29 мая 2024 года отмечают день Федора Житника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя надевать красную одежду. Дело в том, что вещи такого цвета притянут к их обладателю болезни и беды.