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До 500 рублей повысится цена билета в экопарк «Теплые озера» с 1 июня

Стоимость решили повысить из-за наплыва отдыхающих.

Источник: Комсомольская правда

В экопарке «Теплые озера» с 1 июня стоимость билета для взрослого увеличится до 500 рублей, вместо текущих 300 рублей, действующих до конца мая. Это решение было принято из-за увеличения потока туристов и стремления к сохранению экологии данного места. Об этом сообщили в тг-канале экопарк «Южный Байкал».

— Мы ввели динамическое ценообразование инфраструктурного платежа. Июль и август — самые активные месяцы, когда количество туристов значительно превышает допустимую норму и в связи с этим стоимость инфраструктурного платежа повышается, — пояснили в тг-канале экопарка.

В посте о повышении цен на посещение озер рекомендуют приезжать в июне, так как в этот месяц здесь меньше туристов, а стоимость входного билета составляет всего 500 рублей. С июля по август цена за взрослый билет увеличится до 1000 рублей.

Для жителей Слюдянского района и поселка Выдрино цена вырастет с 200 до 250 в июне, 500 рублей в июле-августе. За дополнительную плату отдыхающие могут воспользоваться услугой парковки с видеонаблюдением для своего автомобиля. Цены также меняются в зависимости от месяца.

При оплате инфраструктурного сбора организаторы отдыха гарантируют отдых на ухоженной территории с доступом к четырем озерам, стабильный интернет, и разнообразные.

туризм и отдых