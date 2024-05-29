До 500 рублей повысится цена билета в экопарк «Теплые озера» с 1 июня

В экопарке «Теплые озера» с 1 июня стоимость билета для взрослого увеличится до 500 рублей, вместо текущих 300 рублей, действующих до конца мая. Это решение было принято из-за увеличения потока туристов и стремления к сохранению экологии данного места. Об этом сообщили в тг-канале экопарк «Южный Байкал».

— Мы ввели динамическое ценообразование инфраструктурного платежа. Июль и август — самые активные месяцы, когда количество туристов значительно превышает допустимую норму и в связи с этим стоимость инфраструктурного платежа повышается, — пояснили в тг-канале экопарка.

В посте о повышении цен на посещение озер рекомендуют приезжать в июне, так как в этот месяц здесь меньше туристов, а стоимость входного билета составляет всего 500 рублей. С июля по август цена за взрослый билет увеличится до 1000 рублей.