До 500 рублей повысится цена билета в экопарк «Теплые озера» с 1 июня

В экопарке «Теплые озера» с 1 июня стоимость билета для взрослого увеличится до 500 рублей, вместо текущих 300 рублей, действующих до конца мая. Это решение было принято из-за увеличения потока туристов и стремления к сохранению экологии данного места. Об этом сообщили в тг-канале экопарк «Южный Байкал».
— Мы ввели динамическое ценообразование инфраструктурного платежа. Июль и август — самые активные месяцы, когда количество туристов значительно превышает допустимую норму и в связи с этим стоимость инфраструктурного платежа повышается, — пояснили в тг-канале экопарка.
Для жителей Слюдянского района и поселка Выдрино цена вырастет с 200 до 250 в июне, 500 рублей в июле-августе. За дополнительную плату отдыхающие могут воспользоваться услугой парковки с видеонаблюдением для своего автомобиля. Цены также меняются в зависимости от месяца.
При оплате инфраструктурного сбора организаторы отдыха гарантируют отдых на ухоженной территории с доступом к четырем озерам, стабильный интернет, и разнообразные.