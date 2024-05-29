49% работников из Иркутской области не готовы снижать зарплатные ожидания

Специалисты отмечают, что, по сравнению с предыдущими замерами, которые проводили в четвёртом квартале прошлого года, доля тех, кто не хочет снижать зарплатные ожидания, в регионе снизилась на 8 процентов. Гибкость в своих зарплатных ожиданиях готовы проявлять 34 процента работников из Приангарья — это на 5 процентов больше, чем в четвёртом квартале прошлого года.