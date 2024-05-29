49% работников из Иркутской области не готовы снижать зарплатные ожидания

49 процентов работников из Иркутской области не готовы снижать свои зарплатные ожидания в обмен на гарантированное трудоустройство. К такому выводу пришли специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны. Напомним, по итогам апреля медиана предлагаемой зарплаты в регионе составила 69,4 тысячи рублей, а ожидаемой — 60 тысяч рублей.
Специалисты отмечают, что, по сравнению с предыдущими замерами, которые проводили в четвёртом квартале прошлого года, доля тех, кто не хочет снижать зарплатные ожидания, в регионе снизилась на 8 процентов. Гибкость в своих зарплатных ожиданиях готовы проявлять 34 процента работников из Приангарья — это на 5 процентов больше, чем в четвёртом квартале прошлого года.
Чаще всего на компромисс в зарплате готовы согласиться специалисты из сфер информационных технологий, инвестиций и консалтинга, искусства, масс-медиа, спорта и индустрии красоты.