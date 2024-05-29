ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного

Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над Резниковым. В итоге, дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам.
«На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат», — рассказала Вихорева.
Также юрист, сообщила она, предоставил информацию о пытках Резникова в МИД Швейцарии.
На предстоящей конференции по Украине, которую проведет Швейцария
Россия на мероприятии присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.