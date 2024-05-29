ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного

Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над Резниковым. В итоге, дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам.