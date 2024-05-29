Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сегодня в Омской области будет холодно, ветрено и дождливо

Скорость ветра местами составит до 20 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 69% 755 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В Омской области сегодня ожидаются порывистый ветер и дожди. Воздух прогреется до +12 градусов. О том, какая будет погода в Омске и области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня днем, 29 мая, температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. Местами осадки в виде дождя. Ветер северный, северо-западный со скоростью 8−13 м/с, возможны порывы до 15−20 м/с.

Завтра, 30 мая, погода в Омске и области существенно не изменится. Так, в ночные часы столбик термометра опустится до 0…-5, днем воздух прогреется максимум до +8…+13 градусов. Утром и ночью местами ожидаются туманы.

Отметим, до конца мая в Омской области сохранятся заморозки до −5 градусов.