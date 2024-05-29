Сегодня в Омской области будет холодно, ветрено и дождливо

В Омской области сегодня ожидаются порывистый ветер и дожди. Воздух прогреется до +12 градусов. О том, какая будет погода в Омске и области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Сегодня днем, 29 мая, температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. Местами осадки в виде дождя. Ветер северный, северо-западный со скоростью 8−13 м/с, возможны порывы до 15−20 м/с.
Завтра, 30 мая, погода в Омске и области существенно не изменится. Так, в ночные часы столбик термометра опустится до 0…-5, днем воздух прогреется максимум до +8…+13 градусов. Утром и ночью местами ожидаются туманы.
Отметим, до конца мая в Омской области сохранятся заморозки до −5 градусов.