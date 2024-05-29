Агент Ткачёва отреагировал на слухи о его уходе из «Авангарда» ради НХЛ

Агент хоккеиста Владимира Ткачёва Шуми Бабаев отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из омского «Авангарда». Ранее сообщалось, что хоккеисту поступило предложение из НХЛ.
«На сегодняшний день никаких комментариев по данной теме у меня нет», — сказал Бабаев Чемпионату.com.
Напомним, контракт Ткачёва с «Авангардом» действует до конца сезона 2025/2026, но при его подписании между хоккеистом и клубом была договорённость, что соглашение может быть расторгнуто, если Ткачёв получит предложение из НХЛ.
По информации спортивного журналиста Михаила Зислиса, игрок уже получил предложение. В прошедшем сезоне 28-летний Владимир Ткачёв сыграл за «Авангард» 69 игр и набрал 86 (20+66) очков по системе «гол+пас». Он является одним из самых результативных игроков команды.
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