В Хабаровском крае увеличили региональную выплату контрактникам

Он отметил, что в крае по-прежнему много желающих поступить на военную службу по контракту. Они проходят подготовку. «В пункте отбора мы прорабатываем вопрос с привлечением специалистов, которые уже имеют опыт боевых действий в зоне СВО, для того, чтобы перед отправкой дать какие-то минимальные азы и навыки огневой подготовки и первой медицинской помощи в тактической медицине. По прибытии ближе к линии боевого соприкосновения проходит подготовка в составе подразделений, сплочение коллектива. Подготовка проводится постоянно, даже после вывода из линии боевого соприкосновения для отдыха и восстановления боевой силы», — добавил Наумов, которого процитировали в сообщении.