В Хабаровском крае увеличили региональную выплату контрактникам

«Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал постановление об увеличении единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Вооруженными силами РФ до 350 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в правительстве региона, ранее размер выплаты составлял 250 тыс. рублей.
Контрактники также получают выплату в размере 195 тыс. рублей, установленную президентом страны. В зоне специальной военной операции (СВО) они получают ежемесячное денежное довольствие в размере от 210 тыс. рублей.
«Решение об увеличении региональной выплаты своевременно, необходимо поощрять граждан, которые решили встать на защиту нашей Родины. Военнослужащие получают достойное денежное довольствие, различные социальные гарантии, льготы, статус ветерана боевых действий, возможность взять военную ипотеку», — привели в сообщении слова начальника городского пункта отбора на службу по контракту Александра Наумова.
Он отметил, что в крае по-прежнему много желающих поступить на военную службу по контракту. Они проходят подготовку. «В пункте отбора мы прорабатываем вопрос с привлечением специалистов, которые уже имеют опыт боевых действий в зоне СВО, для того, чтобы перед отправкой дать какие-то минимальные азы и навыки огневой подготовки и первой медицинской помощи в тактической медицине. По прибытии ближе к линии боевого соприкосновения проходит подготовка в составе подразделений, сплочение коллектива. Подготовка проводится постоянно, даже после вывода из линии боевого соприкосновения для отдыха и восстановления боевой силы», — добавил Наумов, которого процитировали в сообщении.
Согласно российскому законодательству, военнослужащий по контракту получает страхование жизни и здоровья. За ним будет сохранено рабочее место на период прохождения службы, ему может быть оказана помощь в решении кредитных и долговых обязательств, пожизненно предоставляются льготы в размере 50% за оплату ЖКХ и 100% транспортного налога.