Почетным гражданином Хабаровска станет Бейк Ку Сен

В Хабаровске выбрали почетного гражданина города. Это звание получит Бейк Ку Сен, за которого проголосовали большее количество депутатов. Заседание прошло в гордуме. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Еще одним кандидатом была Ольга Жученко. Голосование было тайным.
— Во время процедуры выбора большинство депутатов отдали свои голоса за кандидатуру Бейк Ку Сена — заместителя председателя Совета регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Хабаровского края, президента Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, — рассказали в администрации Хабаровска.
Бейк Ку Сен проводит значимую работу в краевой столицы. Он — главный вдохновитель и организатор традиционного Международного фестиваля корейской культуры. За свои деньги он построил межнациональный культурный центр «Ариран». Он — лауреат премии имени Якова Дьяченко, входит в состав Совета лауреатов премии, а также имеет звание «Общественный лидер Хабаровска».