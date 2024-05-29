Почетным гражданином Хабаровска станет Бейк Ку Сен

Бейк Ку Сен проводит значимую работу в краевой столицы. Он — главный вдохновитель и организатор традиционного Международного фестиваля корейской культуры. За свои деньги он построил межнациональный культурный центр «Ариран». Он — лауреат премии имени Якова Дьяченко, входит в состав Совета лауреатов премии, а также имеет звание «Общественный лидер Хабаровска».