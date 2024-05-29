Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

29 и 30 мая жители двух районов Уфы останутся без воды

29 и 30 мая жители двух районов Уфы останутся без воды.

Источник: Башинформ

29 и 30 мая в двух районах Уфы временно отключат подачу холодной воды, напомнили на предприятии «Уфаводоканал».

Так, сегодня в Кировском районе с 10 до 23 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Колгуевская, 27а, 20, 22, 20б, 22а, 26, 13, 13а, 30б, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 60, 60а, 62, 64, 64а, 66, 68, 70а, 70б, 74; ул. Менделеева, 73, 73а, 75, 88, 90, 90/1; ул. Выборгская, 14, 17, 18, 19; ул. Белорусская, 9а, 11; ул. Гурьевская, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7.

30 мая в Калининском районе Уфы с 11 до 23 часов не будет холодной воды в домах на ул. Мушникова, 1, 1/1, 3, 5.

ЖКХ