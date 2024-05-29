29 и 30 мая жители двух районов Уфы останутся без воды.

29 и 30 мая в двух районах Уфы временно отключат подачу холодной воды, напомнили на предприятии «Уфаводоканал».
Так, сегодня в Кировском районе с 10 до 23 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Колгуевская, 27а, 20, 22, 20б, 22а, 26, 13, 13а, 30б, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 60, 60а, 62, 64, 64а, 66, 68, 70а, 70б, 74; ул. Менделеева, 73, 73а, 75, 88, 90, 90/1; ул. Выборгская, 14, 17, 18, 19; ул. Белорусская, 9а, 11; ул. Гурьевская, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7.
30 мая в Калининском районе Уфы с 11 до 23 часов не будет холодной воды в домах на ул. Мушникова, 1, 1/1, 3, 5.