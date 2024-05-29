29 и 30 мая жители двух районов Уфы останутся без воды.

Так, сегодня в Кировском районе с 10 до 23 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Колгуевская, 27а, 20, 22, 20б, 22а, 26, 13, 13а, 30б, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 60, 60а, 62, 64, 64а, 66, 68, 70а, 70б, 74; ул. Менделеева, 73, 73а, 75, 88, 90, 90/1; ул. Выборгская, 14, 17, 18, 19; ул. Белорусская, 9а, 11; ул. Гурьевская, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7.