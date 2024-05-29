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Власти Киселевска сообщили, построят ли Ледовый дворец по идее Цивилева

Жители города обеспокоены тем, что поручение бывшего губернатора не исполнят.

Власти Киселевска ответили на вопрос горожанина про строительство Ледового дворца в шахтерском городе. Мужчина написал комментарий под постом врио губернатора Ильи Середюка во «ВКонтакте».

«В этом году Цивилев поддержал строительство в г. Киселевске ледового дворца, прошу вас продолжить его поручение и не откладывать в “долгий ящик” реализацию данного объекта», — напоминает киселевчанин Илья.

Киселевская мэрия отреагировала на просьбу и сообщила, что в прошлом году чиновники приняли решение о старте инвестиционного проекта по строительству во 2 микрорайоне Красного Камня Ледового дворца с всесезонным катком и необходимой инфраструктурой.

«Сумма средств, планируемых к привлечению, составляет более 800 млн. руб. Строительство запланировано на 2027−2028 гг. В этом году будут выполнены проектно-изыскательские работы. Рассматриваются варианты участия граждан в разработке проекта Ледового дворца», — отчитались власти.