Власти Киселевска сообщили, построят ли Ледовый дворец по идее Цивилева

Киселевская мэрия отреагировала на просьбу и сообщила, что в прошлом году чиновники приняли решение о старте инвестиционного проекта по строительству во 2 микрорайоне Красного Камня Ледового дворца с всесезонным катком и необходимой инфраструктурой.