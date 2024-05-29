Количество рейсов в Новосибирск вырастет из Хабаровска

— Всего авиакомпания будет выполнять на одном из самых популярных маршрутов из аэропорта Хабаровск 10 рейсов в неделю. Время в пути до Новосибирска составляет порядка пяти часов. В полете пассажирам предлагают горячее питание и напитки, — рассказали в пресс-службе аэропорта Хабаровск.