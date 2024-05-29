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Количество рейсов в Новосибирск вырастет из Хабаровска

В неделю запланировано 10 полетов.

Источник: Комсомольская правда

Крупная авиакомпания увеличивает число рейсов из Хабаровска в Новосибирск и обратно. С 3 июля частота рейсов в столицу Сибири вырастет до 10. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Частоту полетов увеличивает компания S7 Airlines. Помимо каждодневных рейсов из Хабаровска в 08:05 на Airbus A321 самолеты также будут летать по понедельникам, средам и пятницам в 06.25 на Airbus A320.

— Всего авиакомпания будет выполнять на одном из самых популярных маршрутов из аэропорта Хабаровск 10 рейсов в неделю. Время в пути до Новосибирска составляет порядка пяти часов. В полете пассажирам предлагают горячее питание и напитки, — рассказали в пресс-службе аэропорта Хабаровск.

Билеты можно приобрести в кассах аэропорта на первом этаже терминала внутренних авиалиний, а также в центре города по улице Карла Маркса.