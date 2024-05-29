Синоптики рассказали, каким будет конец мая в Башкирии.

30 мая местами также ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, при прояснениях до +2. Днем +17, +22, по югу до +27 градусов.