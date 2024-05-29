Синоптики рассказали, каким будет конец мая в Башкирии.

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.
По данным Башгидромета, сегодня местами пройдет кратковременный дождь, с грозой. Ветер западный умеренный, при грозе местами шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха днем +21, +26 градусов, по северо-востоку до +16.
30 мая местами также ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, при прояснениях до +2. Днем +17, +22, по югу до +27 градусов.
31 мая в Башкирии ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, по востоку до +1. Днем +21, +26 градусов.