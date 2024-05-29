В День города работу общественного транспорта в Иркутске продлят до полуночи

Автобусы №№ 6, 14, 28 ₽, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66 при движении от Глазковского моста в центр после улицы Чкалова также пойдут по Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Из центра города после Карла Маркса они проследуют по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановку «Сквер имени Кирова» исключат, а «Улица Сухэ-Батора» перенесут на Ленина — на место остановки автобусных маршрутов «Художественный музей».