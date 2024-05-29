В День города работу общественного транспорта в Иркутске продлят до полуночи

Автобусы №№ 3, 16, 20, 23, 49, 61, 67, 80 при следовании от Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова будут направлены по Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. В обратную сторону после улицы Ленина они проследуют по Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» исключат, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Автобусы №№ 6, 14, 28 ₽, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66 при движении от Глазковского моста в центр после улицы Чкалова также пойдут по Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Из центра города после Карла Маркса они проследуют по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановку «Сквер имени Кирова» исключат, а «Улица Сухэ-Батора» перенесут на Ленина — на место остановки автобусных маршрутов «Художественный музей».
Автобусы №№ 12, 16к при движении из центра после улицы Ленина направят по Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» будут исключены.
Автобусы № 8 при следовании от Глазковского моста в центр улицы Чкалова поедут по Марата, Свердлова, Ленина, Горького, Сухэ-Батора, Желябова и далее по маршруту. В обратном направлении после улицы Ленина их направят по Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» исключат.
Автобусы № 56 при движении из центра в предместье Радищева после улицы Ленина направят по Горького, Сухэ-Батора, Желябова, Декабрьских Событий, Рабочей и далее по маршруту. Из предместья Радищева в центр они поедут по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина. Остановки «Сквер имени Кирова», «Художественный музей», «Площадь графа Сперанского» исключат. При следовании из центра будут введены дополнительные остановки «Улица Сухэ-Батора» и «Цирк».
Автобусы № 48 при следовании от Маратовского кольца в центр после улицы Рабочей пойдут по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина, Дзержинского, Чехова. Остановку «Художественный музей» исключат.