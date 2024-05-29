Мэрия Владивостока добавит автобусы на маршруты до острова Русский

Транспортная проблема на острове Русский существует уже много лет, периодически вызывая всплески возмущения у непосредствено страдающих от нее. Так и вышло на прошлой неделе, когда студенты ДВФУ и комсомольцы Владивостокского отделения ЛКСМ РФ провели серию пикетов под общим лозунгом «Хочу уехать на автобусе, но не могу».
В связи с недавними событиями редакция ИА PrimaMedia решила разобраться в проблеме и обратилась к администрации Владивостока. Как рассказали в управлении транспорта администрации, сейчас через Русский остров проходят автобусы девяти городских маршрутов. Четыре из них обслуживает муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1»: это маршруты № 15, 29, 29к и 77.
«Администрация Владивостока в 2024 году закупила в общей сложности 20 новых автобусов. Транспортные средства российского производства пополнят парк МПВ “ВПОПАТ № 1” и уже прибыли во Владивосток. Планируется, что эти автобусы встанут на новые, а также обновят транспортные средства на уже существующих маршрутах острова Русский до конца года», — сообщили в управлении транспорта.
Напомним, один из последних всплесков возмущения произошел в сентябре 2023 года, когда после жалоб студентов ДВФУ мэрия Владивостока пообещала добавить единиц транспорта на старые маршруты и запустить новые, а также использовать другие механизмы, уже управленческого свойства, чтобы хотя бы во время пиковых нагрузок снизить остроту проблемы.
Более того, проблему обостряет недостаток мест в общежитиях для студентов, тогда многим пришлось снимать квартиры в городе. Пассажиров на популярных маршрутах до острова стало ещё больше.