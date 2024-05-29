Мэрия Владивостока добавит автобусы на маршруты до острова Русский

Транспортная проблема на острове Русский существует уже много лет, периодически вызывая всплески возмущения у непосредствено страдающих от нее. Так и вышло на прошлой неделе, когда студенты ДВФУ и комсомольцы Владивостокского отделения ЛКСМ РФ провели серию пикетов под общим лозунгом «Хочу уехать на автобусе, но не могу».

В связи с недавними событиями редакция ИА PrimaMedia решила разобраться в проблеме и обратилась к администрации Владивостока. Как рассказали в управлении транспорта администрации, сейчас через Русский остров проходят автобусы девяти городских маршрутов. Четыре из них обслуживает муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1»: это маршруты № 15, 29, 29к и 77.

В администрации добавили, что маршрут № 63 обслуживает компания «Владрейс», маршрут № 76 — «РостТранс», № 22 — «Каслар» и маршруты № 74 и 75 — компания «Самокат». В целом, это 36 единиц общественного транспорта со средним интервалом движения не более 10 минут. Наибольшая заполняемость автобусов фиксируется с 7.00 до 8.00 и с 15.00 до 17.00. В остальное время заполняемость не превышает 50%.