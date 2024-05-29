О том, что Инстасамка не будет выступать на VK Fest в Красноярске, сообщили организаторы в своих соцсетях. Официальная причина не называется.
«Красноярск, у нас обновление! В лайнап добавилась группа 25/17. INSTASAMKA на фестивале не выступит», — кратко сообщили организаторы.
В комментариях красноярцы поделились на два лагеря. Одни очень разочарованы тем, что Инстасамки не будет в Красноярске и грозятся вернуть билеты. Другие же наоборот — радуются.
«Ну и слава Богу, что ее не будет. Пусть эти недопевцы поют там у себя», — пишут красноярцы в комментариях.
Ранее с резкой критикой на возможное выступление Инстасамки выступил депутат Горсовета Красноярска Вячеслав Дюков и попросил организаторов исключить ее из списка выступающих на VK Fest.