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Инстасамка не будет выступать на VK Fest в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Официальная причина не называется, но уже известно, кто ее заменит.

Источник: НИА Красноярск

О том, что Инстасамка не будет выступать на VK Fest в Красноярске, сообщили организаторы в своих соцсетях. Официальная причина не называется.

«Красноярск, у нас обновление! В лайнап добавилась группа 25/17. INSTASAMKA на фестивале не выступит», — кратко сообщили организаторы.

В комментариях красноярцы поделились на два лагеря. Одни очень разочарованы тем, что Инстасамки не будет в Красноярске и грозятся вернуть билеты. Другие же наоборот — радуются.

«Ну и слава Богу, что ее не будет. Пусть эти недопевцы поют там у себя», — пишут красноярцы в комментариях.

Ранее с резкой критикой на возможное выступление Инстасамки выступил депутат Горсовета Красноярска Вячеслав Дюков и попросил организаторов исключить ее из списка выступающих на VK Fest.

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