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Суд обязал омскую мэрию расселить аварийный дом на ул. Энергетиков

В суд обратился прокурор.

Источник: Аргументы и факты

Суд обязал мэрию Омска расселить аварийный многоквартирный дом № 29а по ул. Энергетиков. Иск подал прокурор Советского округа, так как дом признан аварийным, а в нём проживают порядка 100 человек.

«Техническое состояние здания оценивается как аварийное, имеются повреждения и деформации конструктивных элементов, свидетельствующие об исчерпании несущей способности и опасности обрушения», — сообщили в прокуратуре.

Теперь прокуратура будет контролировать исполнение решения суда.

Ранее мы рассказывали о том, что в таком же аварийном доме № 47а по ул. Магистральной, а это тоже Советский округ Омска, обрушилась кровля.