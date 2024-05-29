Здание Горьковской библиотеки во Владивостоке продадут с начальной ценой в 1 рубль

Историческое здание бывшей библиотеки им. Горького (ранее Гоголя) в центре Владивостока, известное также как Жариковский особняк, выставят на торги с начальной ценой в 1 рубль. Покупатель будет обязан восстановить его в течение семи лет. Условия торгов на комитете Заксобрания Приморья по экономической политике и собственности озвучил врио министра имущественных отношений Арест Давтян, сообщает ИА PrimaMedia.
«Попробуем объявить торги в этом году. Начальная цена составит 1 рубль, поскольку это объект культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии», — проинформировал Арест Давтян.
Он уточнил, что при приватизации объектов культурного значения есть обязательство для нового собственника по восстановлению их в течение семи лет.
«Если покупатель восстанавливает, то участок (на котором размещается объект — ред.) также передаётся ему в собственность. Если же покупатель не выполняет обязательства, то имущество возвращаем в собственность Приморского края», — добавил врио министра.
В 1988 году на Светланской, 119, провели капремонт, однако через некоторое время на фасаде здания стали появляться трещины. Осенью 2000 года часть отделов переехала на Некрасовскую, 59, часть оставалась в аварийном доме вплоть до 2005 года. В 2007 году исторический дом продали на аукционе. Из государственной собственности в ведение третьих лиц — ООО «Роуз» — оно ушло всего за 5,4 млн рублей. Эта сделка стала частью громкого «дела Мещерякова», фигуранты которого в 2006—2007 годах продавали и покупали объекты госнедвижимости за бесценок.
Однако оспаривать законность торгов пришлось целых 11 лет. В 2020 году в Арбитражном суде Приморского края завершился судебный процесс об истребовании здания в краевую собственность положительным для истца в лице департамента имущественных отношений исходом. После возвращения в краевую собственность объект обследовали. В 2021 году здание обнесли фальшфасадом перед проведением ВЭФ. В 2022 году его выставили на аренду сроком 27 лет со стартовой ценой всего 922,4 рубля в год. Итоги были подведены в январе 2023 года. Победителем стала компания «Аврора-Строй ДВ», учредителем которой является экс-депутат Заксобрания Приморья Юрий Корнеев. Его фирма получила дом в аренду на 27 лет с ежегодной ставкой 354,6 рублей или всего 9,5 млн рублей.