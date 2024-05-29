Здание Горьковской библиотеки во Владивостоке продадут с начальной ценой в 1 рубль

Однако оспаривать законность торгов пришлось целых 11 лет. В 2020 году в Арбитражном суде Приморского края завершился судебный процесс об истребовании здания в краевую собственность положительным для истца в лице департамента имущественных отношений исходом. После возвращения в краевую собственность объект обследовали. В 2021 году здание обнесли фальшфасадом перед проведением ВЭФ. В 2022 году его выставили на аренду сроком 27 лет со стартовой ценой всего 922,4 рубля в год. Итоги были подведены в январе 2023 года. Победителем стала компания «Аврора-Строй ДВ», учредителем которой является экс-депутат Заксобрания Приморья Юрий Корнеев. Его фирма получила дом в аренду на 27 лет с ежегодной ставкой 354,6 рублей или всего 9,5 млн рублей.