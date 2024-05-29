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Режим ЧС отменён в двух муниципалитетах Приморья

На утро 29 мая в крае не зарегистрировано ни одного лесного или природного пожара.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморья снят режим ЧС, введённый в Надеждинском районе и Шкотовском округе из-за сложной пожарной обстановки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

В региональном минГОЧС уточнили, что ситуация с природными пожарами нормализовалась.

Режим ЧС был введён губернатором Приморского края 16 марта из-за роста числа природных пожаров. В ведомстве пояснили, что данная мера позволила задействовать дополнительные силы и средства для борьбы с огнем и предотвращения распространения пожаров.

Кроме того, там отметили, что на утро 29 мая в Приморье не зарегистрировано ни одного лесного или природного пожара. Вместе с тем, оперативные службы продолжают контролировать пожароопасную обстановку.

Напомним, первый вице-губернатор-председатель правительства региона Вера Щербина подписала документ об отмене особого противопожарного режима в большинстве муниципалитетов края, за исключением Пожарского и Чугуевского округов.

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