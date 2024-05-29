Новосибирские ученые рассказали о восстановлении после инсульта

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника МТЦ СО РАН Юлию Станкевич.
Специалист отметила, что инсульт занимает второе место среди причин смертности по всему миру и возникает из-за нарушения кровоснабжения мозга.
Ученые заинтересовались различиями в восстановлении когнитивных функций у пациентов с разными объемами поражения мозга после инсульта. Их исследование показало, что инсульт влияет на весь мозг в целом, вызывая изменения не только в пораженных участках, но и в окружающих зонах. В течение трех месяцев после инсульта происходит нивелирование этих изменений, включая восстановление перифокальных областей.
Исследование проводилось в течение четырех лет с участием около 160 пациентов с инсультом. Ученые использовали различные методики МРТ для комплексного анализа. Они выяснили, что инсульт вызывает структурно-функциональные изменения во всем мозге, что открывает новые перспективы для исследования восстановления мозга после различных поражений. По словам Юлии Станкевич, эти результаты могут стать основой для будущих исследований в области реабилитации мозга после инсульта и других видов повреждений.
Напомним, сибирячка рассказала, как живет после инсульта в 27 лет.