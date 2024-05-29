Новосибирские ученые рассказали о восстановлении после инсульта

Исследование проводилось в течение четырех лет с участием около 160 пациентов с инсультом. Ученые использовали различные методики МРТ для комплексного анализа. Они выяснили, что инсульт вызывает структурно-функциональные изменения во всем мозге, что открывает новые перспективы для исследования восстановления мозга после различных поражений. По словам Юлии Станкевич, эти результаты могут стать основой для будущих исследований в области реабилитации мозга после инсульта и других видов повреждений.